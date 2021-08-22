سعد الصغير يكشف تفاصيل إنقاذه لطفلين مشردين في مصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المطرب الشعبي سعد الصغير، تفاصيل تكفله بطفلين، بعد العثور عليهما في أحد شوارع الإسكندرية.

وقال سعد الصغير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مذيعة برنامج "صالة التحرير"، الذي يعرض على قناة "صدى البلد"، المصرية: "كنت بعمل لايف في إسكندرية، وشاهدت طفلين نائمين على الرصيف، فصحتهم وأخدتهم البيت".

وأضاف "الصغير" خلال المداخلة: "والدة التوأم متزوجة في القاهرة وقالت لهم مش عايزاكم، ووالدهم متزوج ومقيم بالإسكندرية ورفض إقامتهما معه".





وتابع الصغير: "هما خايفين ينتقلوا لملجأ أو أي مكان تاني"، لافتا إلى أنه سيتكفل بتوفير كافة مستلزمات الطفلين حال انتقالهما إلى دار رعاية.

من جانبه، وجه حازم الملاح، المسؤول الإعلامي عن نظام "كبار وأطفال بلا مأوى"، الشكر إلى المطرب سعد الصغير، مشيرًا إلى أن فريق البرنامج سيتوجه إلى منزله لنقل الطفلين إلى دا رعاية.

وأكد "الملاح"، أن البرنامج يوفر مؤسسات رعاية على أعلى مستوى، بالتعاون مع صندوق "تحيا مصر".