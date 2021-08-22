انفجار قولون نضال الشافعي وخضوعه لعملية جراحية 4 ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب الفنان المصري نضال الشافعي بانفجار في القولون، وعلى إثر ذلك دخل المستشفى بشكل عاجل وخضع لعملية جراحية.

وأصدر المكتب الإعلامي للفنان بيان، الأحد، قال فيه "إن انفعال الفنان نضال الشافعي عقب انتهائه من يوم تصوير في فيلم (ميني بار) بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود التي أقر بها، تسبب بحدوث انفجار في القولون، الأمر الذي أدى لدخوله المستشفى بشكل عاجل وخضوعه لجراحة عاجلة استغرقت 4 ساعات".

وكان المنتج مدحت سعد توقف عن استكمال الفيلم منذ عام 2018.

وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدى، ولكنه متضمن بعض العوالم الخفية التي يتعرض لها الشباب الذين يسلكون طرقاً غير مشروعة، فتغير حياتهم في يوم وليلة فتنقلب عليهم رأساً على عقب وذلك في إطار اجتماعى تشويقى .

تخرج الشافعي في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1999، وتلقى العديد من الدورات التدريبية على يد المخرج خالد جلال بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

وشارك في أعمال سينمائية مهمة مثل "الجزيرة" للمخرج شريف عرفة و"إبراهيم الأبيض" للمخرج مروان حامد.