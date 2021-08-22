شكرا لقرائتكم خبر عن 121 مليون دولار لـ The Suicide Squad فى 16 يومًا بـ دور العرض المختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad، إيرادات وصلت إلى 121 مليونًا و261 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى، وذلك منذ طرحه يوم 6 أغسطس الجارى، وانقسمت إيرادات فيلم The Suicide Squad بين 45 مليونًا و861 ألف دولار بـ شباك التذاكر الأمريكي، و75 مليونًا و400 ألف دولار بـ دور العرض المختلفة حول العالم.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad الجديد نجح في حصد إيرادات جيدة بعد تصنيفه للكبار فقط، ليقلل نسب الإيرادات التي كان من المرجح ان تتخطي 30 مليون دولار محليًا في الافتتاحية الأولى.

فيلم The Suicide Squad، من بطولة مارجو روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.

ويدور فيلم The Suicide Squad حول انضمام Superillains Harley Quinn و Bloodsport و Peacemaker ومجموعة من المساجين من سجن Belle Reve إلى فرقة Task Force X فائقة السرية، حيث يتم إنزالهم في جزيرة Corto Maltese النائية والمليئة بالأعداء للتخلص منهم.