شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكي: نضال الشافعي بخير والنقابة بجانبه من اللحظة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، لـ"الخليج 365" إنه اطمئن بنفسه على الحالة الصحية للفنان نضال الشافعي، وإنه حاليا بخير وحالته استقرت.

وأشار أشرف زكي إلى أن النقابة تقف بجانب نضال الشافعي منذ اللحظة الأولى، وأن المشكلات التي بينه وبين منتج فيلم ميني بار ستتم دراستها والوصول فيها إلى حل، ولكن المهم حاليا هو الاطمئنان عليه بشكل كامل.

خضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استأصل فيها 15 سم من القولون، ويظل نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته، حيث زاره الدكتور أشرف زكي والفنانة نهال عنبر، وحاليا يتواجد معه المخرج خالد جلال.

وتعود المشكلة لتعرض نضال الشافعي لضغط عصبي كبير؛ بسبب منتج فيلم "ميني بار" بعد أن أخلف اتفاقه معه بشأن الفيلم وجودته ومستلزمات التصوير، مما ترتب عليه تعرض نضال لضغط عصبي شديد بعد الانتهاء من التصوير ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وحاول الأطباء السيطرة على الوضع الصحي لمدة يومين إلى أن استلزم الثقب جراحة عاجلة داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.

وشارك نضال الشافعى فى موسم رمضان الماضى بعملين؛ الأول مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.