شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة نضال الشافعي: حالته استقرت بعد تعرضه لانفجار بالقولون ويحتاج لعملية أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة هند، زوجة الفنان نضال الشافعي، لـ"الخليج 365"، إن الحالة الصحية لزوجها استقرت، ولكنه يحتاج إجراء عملية أخرى بالقولون خلال شهر.

وأوضحت هند أن نضال الشافعي تعرض لضغط عصبي شديد؛ بسبب فيلم ميني بار، وعدم التزام منتجه، سواء بالمواعيد أو الأجر، الأمر الذي تسبب في انفجار إحدى النتوءات التي كانت لدى نضال الشافعي في القولون، ودخل على أثر ذلك المستشفي ليستئصل جزءا من القولون.

واستكملت هند حديثها قائلة، إن دكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وقف إلى جوارهما منذ اللحظة الأولى، ولم يدخر أي جهد في الأمر، وأنه يتابع حالة زوجها نضال الشافعي والمشكلة المتسببة في ذلك.

خضع الفنان نضال الشافعي لعملية جراحية استئصل فيها 15 سم من القولون، ويظل نضال الشافعي في المستشفى للاطمئنان على حالته، حيث زاره الدكتور اشرف زكي ونهال عنبر وحاليا يتواجد معه المخرج خالد جلال.

وتعود المشكلة لتعرض نضال الشافعي لضغط عصبي كبير؛ بسبب منتج ميني بار بعد أن أخلف اتفاقه معه بشأن الفيلم وجودته ومستلزمات التصوير مما ترتب عليه تعرض نضال لضغط عصبي شديد بعد الانتهاء من التصوير ودخوله المستشفى بشكل عاجل، وحاول الأطباء السيطرة على الوضع الصحي لمدة يومين إلى أن استلزم الثقب جراحة عاجلة داخل أحد المستشفيات بالمهندسين.