شكرا لقرائتكم خبر عن نضال الشافعي يخضع لعملية جراحية نتيجة انفجار جزء في القولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان نضال الشافعى، لأزمة صحية، بعد أن انفجار جزء في القولون، دخل على أثره في أحد المستشفيات بالمهندسين، وخضوعه لجراحة عاجلة.

وشارك نضال الشافعى فى موسم رمضان الماضى بعملين الأول مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

كما شارك ضيف شرف في مسلسل "الاختيار" والذى حقق من خلاله اشادات كبيرة من خلال تجسيده لدور بدوي مصري يتم القبض عليه من قبل العناصر الإرهابية في سيناء ويحققون معه يكشف عن وطنية البدو المصريين في سيناء وولائهم لوطنهم مصر.



