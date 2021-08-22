شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل وأحمد فهمي في عزاء والدة زوجة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان مصطفى كامل فور شفاءه من فيروس كورونا وتعافيه على تقديم واحب العزاء في والدة زوجة الفنان محمد رمضان والمقام حاليا بمسجد الشرطة باكتوبر، وسبقهم في الحضور الفنان عصام كاريكا، والإعلامى خيرى رمضان، فيما حضر الفنان احمد فهمي لتقديم واجب العزاء ليؤكد علي علاقتهما الجيدة.

فيما حضر أيضا كل من محمد أحمد ماهر والمخرج محمد ياسين وشريف باهر .

وأعلن النجم محمد رمضان وفاة والدة زوجته مساء أمس في أحد مستشفيات القاهرة، بعد رحلة صراع مع المرض، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة والذى اقتصر على الأسرة فقط.

وقرر الفنان محمد رمضان، نقل عزاء حماته من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر، وذلك حرصًا على منع التكدس والتزاحم وسلامة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى تخصيص 5 أتوبيسات من أمام مسجد الحامدية الشاذلية، لنقل المعزين إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر.