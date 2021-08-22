بين النفي والتأكيد.. 4 زيجات أثارت الجدل حول أحمد سعد‬

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

"إحساس جميل أشعر به لأول مرة".. بتلك الكلمات علّق الفنان أحمد سعد، بعد عقد قرانه على عارضة الأزياء علياء بسيوني، والذي تم أمس السبت، بعد شهر واحد من تبادلهما حذف صورهما سويا من الصفحات الشخصية لهما من موقع "إنستجرام".

وعقد قران الفنان أحمد سعد، و"علياء"، بعد عام من احتفالهما بالخطوبة، جاء بعد نحو شهر واحد من تداول أخبار فسخ الخطوبة.

والمفارقة هنا أن تباين الموقف من الانفصال إلى إعلان الزواج، سبق وحدث في زيجات الفنان أحمد سعد، قبل وبعد إتمامها، وأيضا عند وقوع الطلاق.

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أزمات ريم البارودي

عام 2011 أعلن الفنان أحمد سعد عن خطوبته والفنانة ريم البارودي، وشهدت العلاقة بينهما أزمات عديدة قبل وبعد إعلان انفصالهما، إذ تباينت تصريحاتهما وتعليقاتهما حول مدة الزواج.

الفنان أحمد سعد، خلال ظهوره في برنامج "شيخ الحارة"، صرح أنه لم يتزوج الفنانة ريم البارودي إلا 6 أيام فقط، وعلّق على بكائها في البرامج، قائلا: "كنتي بكيتي عند المأذون يمكن مكنتش طلقتك".

ومن جهتها ردت الفنانة ريم البارودي عبر خاصية "الاستوري" على حسابها عبر "إنستجرام"، وكتبت: "سمعت إني اتجوزت 6 أيام.. لا أنا اتجوزت رسمي على الورق دقيقة أمام الله بعد سنين طويلة ها.. مش مهم بس المهم كفاية هبل وقلة أدب واللي مش هسمح بيه إني يا حرام أننا اتعملنا عمل من إحدى زوجاته عشان نطلق بعد 6 أيام.. اللي كانوا على علاقة ساعتها".

وتابعت: "أقسم بالله وحياة شهر كريم أنا عاملة حساب مرضك مش أكتر، ولو على الأعمال أنا بقى بطلب من أسرة مسلسل (السبع بنات) حد يقولي اللي حصل في الكواليس".

واختتمت: "ملحوظة بعد 14 سنة محاولات لإصلاح بني آدم اتجوزت 21 يوما.. العمل عمل الله".

وكانت ريم خلال ظهورها في برنامج "صبايا"، قد كشفت عن زواجها وطلاقها من الفنان أحمد سعد، مؤكدة عقد قرانهما.

سمية الخشاب

عام 2017، كشفت الفنانة ريم البارودي عبر صفحاتها في مواقع التواصل عن الزيجة الثالثة للفنان أحمد سعد، من الفنانة سمية الخشاب، وهو ما قابله الثنائي بالنفي خلال ظهورهما في العديد من البرامج، وأكد "سعد" خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب أن ما يجمعه مع الفنانة سمية الخشاب علاقة صداقة أسرية.

وبعد عامين من الزواج أعلن الفنان أحمد سعد عبر صفحاته في مواقع التواصل عن طلاقه، وهو ما ردت عليه الفنانة سمية الخشاب بالتأكيد أنها أقامت قضية خلع ضده.

ووصل النزاع فيما بعد بين الفنان أحمد سعد وطليقته الفنانة سمية الخشاب إلى ساحات القضاء، وخرجت "سمية" في إحدى لقاءاتها معلنة عن تعدي "سعد" عليها بالضرب كثيرًا حتى أجرت عملية استئصال الطحال، وأن حياتها كانت معه في خطر.

خلع لبنى

وكان الفنان أحمد سعد قد بدأ عام 2006 مشواره مع الزواج وأزماته، عند زواجه من لبنى بيومي أم طفليه "جودي" و"أحمد"، إذ وقع الطلاق بينهما 3 مرات، كان أولها في العام 2010، والثاني تم في العام التالي عقب رفع الزوجة قضية خلع.