"الذباب منعها إكمال التصوير".. أحمد حلمي ينشر فيديو طريف لمنى زكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره، مقطع فيديو طريف لزوجته الفنانة منى زكي، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت "زكي" في الفيديو وهي تشوق جمهورها لحلقتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، إلا أنها لم تكمل حديثها بسبب الذباب الموجود في الشارع قائلة "الدبان كتير أوي"، وطالبت زوجها الفنان أحمد حلمي بإغلاق التصوير، إلا أنه خدعها وأكمل التصوير دون علمها.

وعلق أحمد حلمي على الفيديو: "اوعى حد يقولها إني نزلت الفيديو".

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم" خيال مآتة" عام ٢٠١٩، مع النجوم: منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

بينما أخر أعمال منى زكي مسلسل "لعبة نيوتن" في رمضان 2021، مع النجوم: محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، من تأليف وإخراج تامر محسن.