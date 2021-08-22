توافد الفنانين والمشاهير على عزاء حماة محمد رمضان (صور وفيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- هاني رجب ومحمود عبد الناصر:

يستمر توافد المعزين على سرادق عزاء السيدة الراحلة نبيلة يوسف حلمي، والدة نسرين أبو النجا زوجة النجم محمد رمضان، في ساحة مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر.

ووصل محمد رمضان إلى سرادق العزاء، ووقف في استقبال المعزين، وكان في مقدمة الحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المطرب عصام كاريكا، الإعلامي خيري رمضان، والفنان أحمد فهمي وغيرهم.

وأعلن الفنان محمد رمضان، مساء السبت، وفاة والدة زوجته نسرين أبو النجا، ونشر صورة تجمعه بزوجته ووالدتها من حفل زفافه عبر "إنستجرام"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت والدة زوجتي.. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.. العزاء الأحد بعد صلاة المغرب".

وتزوج محمد رمضان من نسرين أبو النجا عام 2012، وأنجب منها طفلا وطفلة هما "علي وكنز".

وأحيا محمد رمضان، ليلة الجمعة الماضية، حفلا غنائيا في جولف بورتو مارينا في الساحل الشمالي، وانقسمت فئات تذاكر حضور الحفل إلى 3، وهي 200، و750، و2000 جنيه.

وطرح محمد رمضان قبل أيام كليب أغنية "على الله"، ويظهر به بالزي البدوي مع قبائل مرسى مطروح.