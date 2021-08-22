رغم خلافهما السابق.. أحمد فهمي يقدم واجب العزاء في حماة محمد رمضان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- محمود عبد الناصر:

حرص الفنان أحمد فهمي، على الحضور لتقديم واجب العزاء في السيدة الراحلة نبيلة يوسف حلمي، والدة نسرين أبو النجا زوجة النجم محمد رمضان، في ساحة مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر.

ووصل محمد رمضان منذ قليل إلى سرادق العزاء، ووقف في استقبال المعزين، وكان في مقدمة الحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، المطرب عصام كاريكا، والإعلامي خيري رمضان وغيرهم.

وأعلن الفنان محمد رمضان، مساء السبت، وفاة والدة زوجته نسرين أبو النجا، ونشر صورة تجمعه بزوجته ووالدتها من حفل زفافه عبر "إنستجرام"، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت والدة زوجتي.. أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.. العزاء الأحد بعد صلاة المغرب".

وتزوج محمد رمضان من نسرين أبو النجا عام 2012، وأنجب منها طفلا وطفلة هما "علي وكنز".

وكانت أزمة اشتعلت بين "فهمي ورمضان" منذ فبراير الماضي، بسبب إبداء الأول رأيه في قضية رمضان والطيار الراحل أشرف أبو اليسر، حيث أعرب فهمي عن رفضه لنشر رمضان صورة له بالمستشفى مصحوبة بتعليق: "الدكتور اللي صورني وقفوه مدى الحياة" في سخرية منه حول قرار إيقاف أبو اليسر، وعقب ذلك تعرّض رمضان لانتقادات واسعة.

وبينما رمضان يتعرض لهجوم كبير عبر الشبكات الاجتماعية، ظهر الفنان أحمد فهمي وعقب على صورة محمد رمضان التي نشرها من المستشفى وقال: "الدكتور اتوقف ليه.. صور له البواسير ولا إيه؟".

ورد محمد رمضان بطريقة غير مباشرة بنشر فيديو له من مسلسل "نسر الصعيد" يصفع خلاله أحد الأشخاص على وجهه، وعلّق قائلا: "أنت حاشر دماغك ليه؟".

وعاد أحمد فهمي مجددا وسخر من محمد رمضان عندما رد على بوست نشره الفنان محمد ثروت على حسابه حين كتب: "تفتكروا مين هيعمل فوازير رمضان السنادي؟"، ليعلق فهمي قائلا: "لا الفوازير صعب أرشح حد بعد نيللي وشريهان، لكن البواسير ممكن أرشح حد يا معلم ثروت"، ليرد عليه ثروت قائلا: "بس لو عملها حقيقي هيبقى أمبر وان".

وعلّق محمد رمضان على هذه التصريحات من خلال نشره مقطع فيديو قديم لأحمد فهمي يشيد فيه بموهبته.

بعد ذلك صرح أحمد فهمي في تصريحات تليفزيونية له مع الإعلامي إبراهيم فايق، أنه انتقد محمد رمضان بسبب سخريته من "قطع عيش الطيار الموقوف، وهو ما يراه تصرف غير لائق".