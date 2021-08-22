شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى يمازح زوجته منى زكى وينشر فيديو طريف: اوعى حد يقولها إنى نزلته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازح الفنان الكوميدى الكبير أحمد حلمى، زوجته الفنانة منى زكى، ونشر فيديو طريف لها، وهى تحاول تسجيل برومو لحلقتها فى برنامج صاحبة السعادة، مع إسعاد يونس.

وتظهر منى زكى فى الفيديو وهى تحاول تسجيل برومو للحلقة، لدعوة متابعيها وجمهورها لمشاهدة الحلقة، إلا أنها فشلت فى قول الكلام بالترتيب المناسب، وقالت :"استنونى مع صاحبة إسعاد فى..".

وبعد محاولة فاشلة فى تسجيل البرومو، مازحت منى أحمد حلمى، وقالت له: "مبعرفش أقول الحاجات دى بجد"، وطالبها حلمى بمحاول التسجيل مرة أخرى، وقالت له: "أنا اتبسطت بس مش هعرف أقول البرومو، خلاص متصورش، بجد ماتنزلش دا نبقى نصور واحد تانى"، ليرد عليها :"أكيد مش هنزل الهبل دا، الناس تقول علينا إيه عبط".



أحمد حلمى



منى زكى



منى

وعلق حلمى على الفيديو الذى نشره عبر فيسبوك :" اوعي حد يقول لها اني نزلت الفيديو".

وكشفت الإعلامية إسعاد يونس عن ضيفة أولى حلقات الموسم الجديد من برنامجها "صاحبة السعادة" على قناة dmc، حيث تستضيف النجمة منى زكى في حلقة من جزئين يعرض الأول يوم الاثنين المقبل الساعة 11 مساءً، وطرحت إسعاد برومو الحلقة على حسابها بموقع "انستجرام".

وتتحدث منى زكى خلال الحلقة عن مسلسلها الأخير لعبة نيوتن" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى وحقق نجاحاً واسعاً، كما تتطرق للحديث عن عملها مع النجم الراحل أحمد زكى في أفلام "اضحك الصورة تطلع حلوة" و"السادات" و"حليم"، وكذلك تكشف العديد من الأمور الشخصية وعلاقتها بأبنائها وزوجها النجم أحمد حلمى.

وكانت اسعاد يونس قد شوقت جمهورها لأولى ضيفات الموسم الجديد من برنامجها "صاحبة السعادة"، بنشر صورة لفنانة تدير وجهها وهو نوع التشويق التي تعتمده، وعلقت على الصورة قائلة: "تفتكروا مين هتبقى ضيفتي في افتتاح الموسم الجديد من صاحبة السعادة.. استنونا يوم الاثنين 23 أغسطس".