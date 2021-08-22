شكرا لقرائتكم خبر عن عصام كاريكا وخيرى رمضان أول الحاضرين لـ عزاء حماة محمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد منذ قليل عدد من الفنانين على عزاء حماة الفنان محمد رمضان، المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى لتقديم واجب العزاء كل من الفنان عصام كاريكا، والإعلامى خيرى رمضان.

وأعلن النجم محمد رمضان وفاة والدة زوجته مساء أمس في أحد مستشفيات القاهرة، بعد رحلة صراع مع المرض، وتم دفن الجثمان بمقابر العائلة والذى اقتصر على الأسرة فقط.

يأتي ذلك بعد ساعات من إحياء النجم محمد رمضان، مساء الجمعة، حفلاً غنائيًا حضره عشرات الآلاف من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

وقرر الفنان محمد رمضان، نقل عزاء حماته من مسجد الحامدية الشاذلية إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر، وذلك حرصًا على منع التكدس والتزاحم وسلامة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى تخصيص 5 أتوبيسات من أمام مسجد الحامدية الشاذلية، لنقل المعزين إلى مسجد الشرطة بـ6 أكتوبر.