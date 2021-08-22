كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 08:57 مساءً - انتشرت اخبار خلال الساعات القليلة الماضية حول إنفصال الفنانة ” رنا سماحة ” عن زوجها الملحن ” سامر أبو طالب ” .
وذلك بعد أن قامت رنا سماحة بحذف جميع الصور التي تجمعها بسامر عبر حسابها على إنستجرام كما ألغت متابعته .. ومن جانبه قام زوجها أيضا بنفس الأمر .
ولم يخرج أيا من رنا سماحة أو سامر أبو طالب لتأكيد أو نفي ما تم تداوله حول إنفصالهما بشكل رسمي .
يذكر أن الفنانة رنا سماحة كانت قد كشفت يوم الجمعة الماضية عن حملها في طفلها الأول بعد مرور عام على زواجها .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد يومين من إعلان حملها .. أخبار حول إنفصال رنا سماحة عن زوجها سامر أبو طالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.