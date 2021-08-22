بعد يومين من إعلان حملها .. أخبار حول إنفصال رنا سماحة عن زوجها سامر أبو طالب

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 08:57 مساءً - انتشرت اخبار خلال الساعات القليلة الماضية حول إنفصال الفنانة ” رنا سماحة ” عن زوجها الملحن ” سامر أبو طالب ” .

وذلك بعد أن قامت رنا سماحة بحذف جميع الصور التي تجمعها بسامر عبر حسابها على إنستجرام كما ألغت متابعته .. ومن جانبه قام زوجها أيضا بنفس الأمر .

ولم يخرج أيا من رنا سماحة أو سامر أبو طالب لتأكيد أو نفي ما تم تداوله حول إنفصالهما بشكل رسمي .

يذكر أن الفنانة رنا سماحة كانت قد كشفت يوم الجمعة الماضية عن حملها في طفلها الأول بعد مرور عام على زواجها .