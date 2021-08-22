تطورات الحالة الصحية للفنان ” نضال الشافعي “

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 08:57 مساءً - كشف الفنان المصري ” نضال الشافعي ” في تصريحات صحفية له عن خضوعه لعملية جراحية بأحد المستشفيات في منطقة المهندسين بعد تعرضه لإنفجار مفاجئ بالقولون .
وأرجع نضال الشافعي السبب في إصابته بذلك إلى الحزن والضيق والحالة النفسية السيئة التي مر بها أثناء تصوير فيلمه الجديد ” ميني بار ” نتيجة خلافات بينه وبين منتج العمل ” مدحت سعد ” .
وطمأن نضال الجمهور على وضعه الصحي مؤكدا على أن العملية تمت بنجاح وأنه يتماثل للشفاء ومن المقرر ان يغادر المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة بعد استكمال علاجه .
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