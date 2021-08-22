خطيب منة عرفة : ” هنعلن عن معاد فرح الفار السندق “

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 08:57 مساءً - كشف الممثل ” محمود المهدي ” عن استعداده وخطيبته الفنانة الشابة ” منة عرفة ” للاحتفال بزفافهما والذي سيتم الإعلان عن موعده في القريب العاجل .
فنشر محمود المهدي صورة تجمعه بمنة عرفة عبر حسابه على إنستجرام وكتب في تعليقه عليها : ” العد التنازلي للغسالة ابتدى .. قريب أوي هنعلن عن معاد فرح الفار السندق .. كم واحد مستني ” .
لترد عليه منة عرفة في تعليق لها على الصورة قائلة : ” بحبك .. ربنا يديمك أحلى نعمة في حياتي ” .
وكانت قد احتفلت منة عرفة وخطيبها محمود المهدي بعقد قرآنهما في شهر يونيو الماضي في حفل اقتصر على حضور الأسرتين فقط .
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