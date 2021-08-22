كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 08:57 مساءً - حرصت الإعلامية ” بسمة وهبة ” على تهنئة الفنان ” أحمد سعد ” على عقد قرآنه على عارضة ومصممة الأزياء ” علياء بسيوني ” .
حيث كتبت في تعليق لها على مجموعة الصور التي نشرها أحمد سعد عبر حسابه على إنستجرام من جلسة التصوير التي خضع لها بمناسبة عقد القرآن قائلة : ” ألف مبروك يا أحمد وربنا يهنيكم ” .
وتابعت بسمة وهبة ساخرة : ” والله يهديك يا أحمد مش عاوزة استضيفك الموسم الجاي في العرافة ” .
وكان قد احتفل أحمد سعد مساء يوم أمس السبت بعقد قرآنه على علياء بسيوني في حفل بسيط اقتصر على حضور الاهل والأصدقاء المقربين وأقيم داخل أحد الفنادق الكبرى في القاهرة .
كانت هذه تفاصيل خبر بسمة وهبة لأحمد سعد : ” الله يهديك مش عاوزة استضيفك الموسم الجاي في العرافة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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