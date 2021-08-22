سمية الخشاب تثير الجدل بـ"صورة".. وهكذا علّقت

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردت الفنانة المصرية سمية الخشاب على حالة الجدل التي أثارتها صورة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد زواجه السبت.

وكتبت الخشاب عبر حسابها على "تويتر": "يعنى بتفبركو ردود وتثيروا فتن ومع ذلك محدش مهمتم بيكم، ربنا يعينكم على نفسكم ويشغلكم بنفسكم".





وكانت سمية الخشاب قد نشرت صورة لها فسرها البعض بطريقة مثيرة للجدل، وربط الجمهور بين الصورة واحتفال أحمد سعد بعقد قرانه.

واحتفل الفنان أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسيوني، السبت، في حفل بسيط بحضور الأهل والأصدقاء المقربين.