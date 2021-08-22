تفاصيل جديدة عن "أفنجرز 5".. تغييرات جذرية في القصة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف رئيس عالم مارفل السينمائي، كيفن فيج، تفاصيل جديدة عن الجزء الخامس والمنتظر من سلسلة Avengers "أفنجرز".

ووفقًا لموقع "NME" الأمريكي، أكد "فيج" أن الجزء الخامس من السلسلة سيأخذ وقتًا قبل طرحه، إذ يمتلئ جدول أعمال الشركة حاليًا بتجهيز أفلام أخرى، أبرزها: Eternals (الأبديون) وThor: Love And Thunder (ثور: الحب والبرق).

وقال "فيج": "ستبدأ مارفل مرحلة جديدة مع الجزء الخامس من أفنجرز، وبالتالي يتطلب التحضير لها وقتًا، لذلك من المخطط صدور الفيلم في 2023".





وأوضح الموقع أن الجزء الرابع من سلسلة أفنجرز شهد تغييرات جذرية، إذ مات البطل الخارق أيرون مان والبطلة بلاك ويدو، ورحل كابتن أمريكا، مما سيترتب عليه تغيير الجزء الخامس من "أفنجرز"، سواء من ناحية القصة أو الأبطال.

وذكر الموقع، أن الجزء الرابع من سلسلة أفنجرز: أفنجرز: نهاية اللعبة، حقق نجاحًا غير مسبوق يصعب التفوق عليه، لكن مارفل طالما تفوقت على نفسها.

وأشار "فيج" إلى أن المرحلة القادمة من أعمال مارفل ستنطلق بجزء جديد من سلسلة كابتن أمريكا، على أن يتولى بنفسه تأليف الفيلم.



