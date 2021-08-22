أنجلينا جولي تنضم الى إنستغرام لإيصال صوت من لا صوت لهم

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"الخليج 365": أخيراً إنضمت الفنانة الأميركية أنجلينا جولي الغائبة تماماُ عن مواقع التواصل الإجتماعي الى موقع إنستغرام وتمكنت من حصد أكثر من 7 ملايين متابع خلال ساعات.

يضم حساب جولي البالغة من العمر 46 عاماً، تدوينتين الأولى صورة لرسالة من فتاة أفغانية تعليقاً على الأحداث الجارية الأحداث الجارية في أفغانستان. وعبرت الفتاة بالرسالة التي نشرتها أنجلينا عن مخاوفها من طالبان، وكيف تعيش وأسرتها في ظل حال من القلق اليومي، معربةً عن مخاوفها من ألا تستطيع الذهاب إلى مدرستها.

وعلقت جولي قائلة: "رسالة وصلتني من فتاة مراهقة في أفغانستان. في الوقت الحالي، يفقد شعب أفغانستان قدرته على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتعبير عن نفسه بحرية. لذا جئت إلى إنستغرام لمشاركة قصصهم وإيصال أصوات أولئك الذين يناضلون من أجل حقوق الإنسان الأساسية في جميع أنحاء العالم".

وأضافت: "كنت على حدود أفغانستان قبل أسبوعين من أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، حيث التقيت باللاجئين الأفغان الذين فروا من طالبان. كان هذا قبل عشرين عاماً. إنه لمن المثير للاشمئزاز مشاهدة الأفغان وهم يتشردون مرة أخرى بسبب الخوف وعدم اليقين الذي يسيطر على بلدهم".

وأكملت مستنكرة: "بعد إنفاق الكثير من الوقت والمال، وإراقة الدماء وخسارة الأرواح فقط من أجل أن نصل الى هذه النتيجة، هو فشل يكاد يكون من المستحيل فهمه.

مشاهدة كيف يتم التعامل مع اللاجئين الأفغان - بعض أكثر الناس قدرة في العالم - كعبء على مدى عقود أمر مزعج أيضًا. مع العلم أنه إذا كانت لديهم الأدوات والاحترام ، بإمكانهم أن يفعلوا الكثير لأنفسهم. والتقيت الكثير من النساء والفتيات اللواتي لم يردن التعليم فحسب ، بل ناضلن من أجله".

وختمت بالقول: "مثل الآخرين الملتزمين بقضية اللاجئين، لن أتراجع. سأستمر في البحث عن طرق للمساعدة. وآمل أن تنضموا إلي.

اما التدوينة الثانية فتحدثت فيها عن المهجرين بشكل عام وتبنيها لقضيتهم قائلة: "بدأت العمل مع النازحين لأنني أؤمن بشدة بحقوق الإنسان. ليس من منطلق الصدقة، ولكن من منطلق الاحترام العميق لهم ولأسرهم، وكل ما يواصلون التغلب عليه، على الرغم من الكثير من الاضطهاد وعدم المساواة والظلم.

اليوم، 1٪ من سكان العالم - 82.4 مليون شخص - مشردون. هذا ما يقرب من ضعف ما كان عليه الرقم في العقد السابق.

بعض الأزمات ، مثل الحرب في أفغانستان ، استمرت لعقود.

البعض الآخر ، مثل الصراع في إثيوبيا ، هو أحدث.

جميعهم يشتركون في المعاناة من العنف والحرمان من الحقوق، الأمر الذي يترك العائلات البريئة بلا خيار سوى الفرار.

عند أي نقطة سنكون معنيين بما يكفي للتصدي للدمار البيئي والصراع وانتهاكات حقوق الإنسان التي تغذي هذه الأزمات؟

سأستمر دائمًا في التعلم - إذا كنت ترغب في الانضمام إلي ، يرجى زيارة حساب UNrefugees".