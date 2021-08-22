خاص| "انفجر جزء في القولون".. تطورات الحالة الصحية لـ نضال الشافعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرض الفنان نضال الشافعي، اليوم الأحد، لأزمة صحية نُقل على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة.

وأكدت زوجة نضال الشافعي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه أجرى جراحة اليوم، بأحد المستشفيات، نتيجة انفجار جزء في القولون ليجري أشعة، وعلى إثرها أجرى الطبيب المعالج له جراحة في القولون.

وتابعت، أن حالة زوجها الصحية مستقرة بعد إجراء هذه الجراحة بالقولون، ولا زال متواجدا داخل المستشفى، لحين استقرار حالته الصحية وتصريح الطبيب بخروجه وعودته للمنزل.

جدير بالذكر أن نضال الشافعي يشارك في فيلم "ميني بار" بطولة صلاح عبدالله، منة فضالي، راندا البحيري، صبري عبدالمنعم، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، محمد أوتاكا، وغيرهم.