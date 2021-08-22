خاص| موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان ماهر لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، الفنان القدير ماهر لبيب، بعد صراع مع المرض.

وقال الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن جثمان الفنان الراحل سيشيع غدًا الاثنين من كنيسة مارجرجس هليوبوليس بمصر الجديدة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وأضاف، أن العزاء سيقام بنفس الكنيسة في تمام الساعة السابعة مساء.

ورحل عن عالمنا الفنان ماهر لبيب عن عمر يناهز 72 عامًا بعد صراع مع المرض، واشتهر بتقديم أدوار في مسلسلات "أحلام الفتي الطائر، يوميات ونيس، ووجه القمر"، وفيلم "كراكون في الشارع" وغيرهم.