"المهن الموسيقية" تصدر قرارا بزيادة المعاش 10%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن مجلس نقابة المهن التمثيلية، ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، اليوم الأحد 22 أغسطس، زيادة المعاش بنسبة 10% بداية من أكتوبر المُقبل.

وأعرب الفنان هاني شاكر، في بيان صحفي عن شكره وامتنانه لأعضاء مجلس الإدارة بعد المجهود الذي وصفه بالشاق، الذي يبذلونه دائما في خدمة أعضاء الجمعية العمومية، وأوضح أن هناك قرارات هامة وقريبة لرفع المعاناة عن كاهل جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تحملوا ومازالوا مغبة التوقف عن العمل لمدة طالت بعض الوقت.

واختتم هاني شاكر الحديث مؤكدا أن القادم يحمل الخير لجميع الموسيقيين في مصر.