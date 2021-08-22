بعد تغيير مكان العزاء.. محمد رمضان يخصص 5 أتوبيسات لنقل الناس لمسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد رمضان، منذ قليل عن نقل مكان عزاء والدة زوجته نسرين، من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين إلى مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وقال رمضان في منشور آخر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "موجود 5 أتوبيسات أمام مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين لنقل الناس إلى مسجد الشرطة بمنطقة السادس من أكتوبر، حرصًا على سلامة الحضور، عظم الله أجركم".

يذكر أن محمد رمضان كان قد تزوج من نسرين أبوالنجا عام 2012، وأنجب منها طفلًا وطفلة هما "علي وكنز".

وأحيا الفنان محمد رمضان، الجمعة الماضية، حفلًا غنائيًا في جولف بورتو مارينا في الساحل الشمالي.