"خلي بالك من طحالك".. الجمهور يعلق على صور أحمد سعد وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد سعد صورًا جديدة من عقد قرانه أمس، على مصممة الأزياء علياء بسيوني، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وانهالت التعليقات من الجمهور على الصور بين مؤيد ومعارض وجاءت كالتالي: "خلي بالك من طحالك يا بنت"، "شبه ريم البارودي أوي"، "طحالها أمانة في إيدك يا أحمد"، "ربنا يسعدكم يارب"، "ياااه بتمهد ليها عشان الأيام السودة اللي هتشوفها بعد كده والطحال اللي هيتسرق"، "ألف مليون مبروك".

احتفل الفنان أحمد سعد، بعقد قرانه مساء أمس السبت، على مصممة الأزياء علياء بسيوني، بعد خطوبة دامت نحو عام.

وانتشر على موقع "إنستجرام"، أول فيديو من عقد قران أحمد سعد وعلياء بسيوني. وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن الفنان أحمد سعد، خطوبته لعلياء بسيوني، وكتب عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه؟".

جدير بالذكر أن آخر أعمال أحمد سعد هي أغنية "الملوك" التي شاركه في غنائها عنبة ودبل زوكش، من إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر، والكليب من إخراج حسين شعبان.