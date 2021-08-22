سعد الصغير بعد إنقاذه طفلين من التشرد: "اللي معاه يساعد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان سعد الصغير رسالة لجمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، بعد إنقاذه طفلين من التشرد في أحد شوارع مدينة الإسكندرية.

وأعاد سعد نشر منشورًا لأحد متابعيه، يوجه له الشكر بعد هذا الموقف الإنساني، وعلق: "رسائل حضراتكم بشوفها والكومنتات بشوفها، أعظم حاجة في الدنيا تساعد حد مش قادر كان الواحد ممكن في يوم من الأيام يكون مكان الناس دي وبجد الكلام من كل قلبي وربنا يعلم ما في القلب".

وأضاف: "حابب بس أشكر كل الناس أخواتي وأصحابي اللي دايما بيشجعوني وحضراتكم على فعل الخير دايما، وده اللي الناس هتفتكر بي مش أكتر مفيش حاجة هتدوم كله هيمشي فا بس قلت أصبح عليكم، وياريت أي حد يقدر يساعد أي حد غلبان محتاج بجد أو أي حالة يساعد والله، والله عن نفسي كل اللي الواحد فيه ده من كرم ربنا فقط، أتمنى كلنا نحب بعض ونساعد بعض واللي معاه يساعد اللي مش معاه صباح الفل على أحسن وأطيب شعب في العالم".

وكان الصغير، قد أطلق بثا مباشرا بصحبة الطفلين "يحيى ومحمد"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وتبين أنهما ضحية التفكك الأسري فوالدتهما ووالدهما منفصلين وكلا منهما تزوج من آخر، الأم تزوجت من شخص كفيف قال عنه الأطفال إنه كان قاسيا معهما، وتزوج الأب من أخرى، وشكا الطفلان من سوء معاملة زوجة الأب لهما وبكى أحدهما مؤكدًا أن بسببها تأثرت حالة إحدى عينيه.

جدير بالذكر أن الفنان سعد الصغير، طرح مؤخرًا أغنية "عسل أبيض" وهي من كلمات مصطفى حسن وألحان محمد عبدالمنعم وتوزيع زيزو فاروق.