شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يعلن عن زيادة معاش الموسيقيين بنسبة 10% رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هانى شاكر، بيانًا يتضمن زيادة معاش أعضاء النقابة بنسبة 10% بدءًا من شهر أكتوبر المقبل.

وتابعت النقابة في البيان: "برغم توقف كل الأعمال الموسيقية على مدار ما يقرب من عامين نتيجة جائحة كورونا العالمية وتوقف كل موارد النقابة إلا أن الخدمات الاجتماعية والنقابية للأعضاء لم تتوقف ولم تحصر فيما كانت عليه قبل التوقف وذلك نتيجة إدارة الأزمة من الفنان هاني شاكر ومجلس الإدارة كتفًا بكتف ويدًا بيد".

وتابع البيان: "قرر المجلس نقيبًا وأعضاء اليوم 22 أغسطس زيادة المعاش بنسبة 10٪ بداية من أكتوبر المقبل علي أصل المعاش".

وأعرب الفنان هاني شاكر عن شكره وامتنانه لأعضاء مجلس الإدارة بعد المجهود الشاق الذي يبذلونه دائمًا في خدمة أعضاء الجمعية العمومية وأوضح أن هناك قرارات مهمة وقريبة لرفع المعاناة عن كاهل جميع أعضاء الجمعية العمومية الذين تحملوا وما زالوا مغبة التوقف عن العمل لمدة طالت بعض الوقت.

واختتم هاني شاكر الحديث مؤكدًا أن القادم يحمل الخير لجميع موسيقيين مصر.. تحيا مصر وطن آمن للمصريين.