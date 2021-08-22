شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فهمى فى المعادى بسبب "الحرير المخملى".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصور النجم مصطفى فهمى، مشاهده فى مسلسل "الحرير المخملى" اليوم الأحد فى الديكور الخاص بالعمل، ويتبقى لصناع العمل أيام قليلة وينتهون من التصوير بشكل نهائى، ليدخل مراحل المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه الشهر المقبل، ولقد تم تصوير حلقات المسلسل مابين محافظات القاهرة والفيوم وأسوان.



مصطفى فهمى

والعمل مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم، من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول العمل مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرمروا ببداية الألفية الثانية وحتى وقتنا الحالى، ويأتى المسلسل فى 60 حلقة متصلة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولًا إلى الأبناء فى العصر الحديث.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبو عوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملى لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.