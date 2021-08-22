كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 05:51 مساءً - حلت الفنانة السورية ” سوزان نجم الدين ” ضيفة مع الإعلامي اللبناني ” رودولف هلال ” في برنامجه ” المواجهة ” المذاع على فضائية صوت بيروت إنترناشونال اللبنانية .
وخلال المقابلة طرح رودولف هلال سؤالا على سوزان نجم الدين حول موقفها من الفنانة السورية ” أصالة ” وهل تعتبر الأخيرة خائنة لبلدها أم لا .
ورفضت سوزان نجم الدين الإجابة على هذا السؤال مطالبة بحذفه .. ليعرض عليها الإعلامي اللبناني سؤالا آخر بعد ذلك إن كانت تؤيد أو تعارض مقولة أن الرئيس السوري ” بشار الأسد ” قتل شعبه .
لترد الفنانة السورية معربة عن استئيائها من هذا السؤال خاصة وأنها من مؤيدي الرئيس بشار الأسد قائلة : ” بكفي .. خلص بقى ” .. وتقرر الانسحاب من البرنامج وعدم استكمال الحلقة على الرغم من أنه كان السؤال الأخير .
ومن جانبه علق رودولف هلال على موقف الفنانة سوزان نجم الدين في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر جاء فيها : ” كل الاحترام والحب لضيفتي الليلة سوزان نجم الدين احترم قرارها وموقفها بمغادرة الحلقة .. كانت حلقة ممتعة وإلى لقاء قريب ” .
كانت هذه تفاصيل خبر سوزان نجم الدين تنسحب من مقابلة تلفزيونية .. ما علاقة بشار الأسد ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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