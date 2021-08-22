وفاة فنان مصري بعد صراع مع المرض

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 05:51 مساءً - توفى صباح اليوم الأحد الفنان ” ماهر لبيب ” بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز ال 72 عاما .

ونعى الأب ” بطرس دانيال ” مدير المركز الكاثوليكي للسينما وفاة ماهر لبيب في منشور له بعر حسابه على فيس بوك جاء فيه : ” خالص التعازي القلبية لرحيل الفنان القدير ماهر لبيب الذي يُعدّ من رواد الميديا المسيحية وأحد أيقونات الدراما ” .

وتابع الأب بطرس دانيال : ” نياحاً لروحه الطاهرة وخالص العزاء والمواساة لأسرته وجمهوره ومحبيه ” .

كما أعلن الخبر أيضا عضو نقابة المهن التمثيلية الفنان ” منير مكرم ” غبر حسابه على فيس بوك فكتب قائلا : ” الدوام لله ماهر لبيب أستاذنا الغالي ” .

يذكر أن الفنان ماهر لبيب قدم عددا من الأدوار الثانوية في السينما والتلفزيون منها : مسلسل ” أحلام الفتى الطائر ” ومسلسل ” يوميات ونيس ” ومسلسل ” وجه القمر ” ومسلسل ” أدهم وزينات وال 3 بنات ” وفيلم ” كراكون في الشارع ” وغيرهم .