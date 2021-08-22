أزماته عرض مستمر.. حمو بيكا متّهم بعدم الالتزام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار مؤدي المهرجانات حمو بيكا الكثير من الجدل والأزمات خلال الفترة الماضية، إذ أوضح المايسترو محمد عبد الستار، المسؤول عن تدريبه بنقابة الموسيقيين، أنه يُقدّم له دروساً في الغناء ليتمكن من الالتحاق بالنقابة ويصبح عضواً فيها، لا سيّما أنه لم ينجح في المرة الأولى التي تقدّم فيها.

وقال عبد الستار، خلال حديثه مع برنامج Et بالعربي، إن بيكا يحتاج لمزيد من التمرينات، وأن صوته يحتاج لعمل كثير، لافتاً إلى تلقيه اتصالاً من نقابة المهن الموسيقية ليتولى تدريبه حتى يكون مستعداً لاختبارات لجنة النقابة، مُنوّهاً إلى أنه تقابل معه مرتين فقط ولم يسعفه الوقت لتمرينه.

وأضاف أن مطرب المهرجانات غير ملتزم بالتمرينات، وغير منتظم بسبب ظروف عمله، إذ قال: “لا ينزل القاهرة ولم نتقابل غير مرتين، ولم يتمرن جيداً، كما أنه لا يحفظ جيداً لكن لديه أذناً موسيقية وعنده قبول رباني”.

وتابع: “لا بدّ أن يشتغل على نفسه كثيراً، ولن يستطيع دخول امتحان النقابة لأنه يحتاج لعمل مُكثّف”.

هذه ليست الأزمة الأولى أو الأخيرة لمطرب المهرجانات، في أزماته مع النقابة، حيث أحيا أمس الأول الجمعة حفلاً غنائياً بالساحل الشمالي، مع كل من حسن شاكوش، وعمر كمال، من دون حصولهم على تصريح منها، ضاربين بقراراتها عرض الحائط.

وأثار الأمر استياء النقابة بسبب عدم العودة إليها من أجل الحصول على تصريح، ما سيؤدي إلى عقد اجتماع طارئ برئاسة الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، لاتخاذ قرارات تتعلق بمطربي المهرجانات.

كما نجح بيكا في خداع النقابة عندما أعلنت الشركة المنظمة لحفله الذي أقيم في 14 آب (أغسطس) الماضي بأحد الشواطئ المخصصة للسيدات بالساحل، عن إلغائه بسبب عدم حصوله على تصاريح بالغناء من النقابة، خاصة أنه لم يجتز الاختبارات وليس من حقه الحصول على تصريح بالغناء، لكنه اعتلى المسرح مع الراقصة لورديانا ورفض نشر أي فيديوات أو صور حتى لا يكتشف أمره.

ومنذ أيام تعرّض إلى هجوم عنيف عقب توجيهه تهنئة لطلاب الثانوية العامة، وذلك بسبب عدم حصوله على شهادة، ووصفوه بأنه غير متعلم، ما جعله يرد على ذلك بقوله إنه لم ينكر هذا الأمر مطلقاً.

ومن قبلها أثارت مشاركته في مسرحية “شمسية وأربع كراسي” كثيراً من الجدل منذ أن أعلن أشرف عبد الباقي وجوده ضيفاً للعمل.