لم يظهرا في صورة مشتركة.. أحمد حلمي ومنى زكي يخطفان الأنظار في جلسة تصويرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الزوجان الفنانان: أحمد حلمي، ومنى زكي، الجمهور بخضوعهما لجلسة تصويرية مميزة، وسط تداول واسع للصور بين المتابعين في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما سادت حالة من التفاعل، مشيدين بتلك الخطوة.

وتمنى الجمهور أن يظهر الثنائي الشهير في عمل سينمائي يجمعهما، في الوقت الذي تفاجأ فيه الجمهور أيضاً بأن حلمي ومنى لم يظهرا في صورة مشتركة سوياً عند الخضوع لجلسة التصوير، الأمر الذي لفت الانتباه وأثار الكثير من التساؤلات.

وتم التقاط صور أحمد ومنى، وسط الطبيعة، إذ ارتدت منى زكي بلوزة باللون الأزرق الفاتح، وربطت شعرها بوشاح على الطريقة الأفريقية.

في حين ظهر حلمي مرتدياً ملابس باللون الأسود، وفي صورة ظهر يرتدي قبعة، وفي أخرى ربط شعره بوشاح.

وشارك أحمد حلمي متابعيه، عبر حسابه في “إنستغرام”، فيديو من مشهد “عاطف” الشهير من فيلم “الناظر”، وهو يحمل القصب، وتسقط واحدة فيضطر للوقوف أمام سيارة وهي مسرعة كي يلتقطها وكتب 40%، بما يشير إلى أنه مجموعه في “الثانوية العامة”.

ولم يعلق حلمي على الفيديو سوى برمز تعبيري مضحك، لتنفجر موجة من الضحك بين الجمهور المتفاعل مع المقطع.

وتردد أن أحمد حلمي يعمل على فيلم سينمائي جديد، يتم التحضير له حالياً بعنوان “شباك رزق”، على أن تشاركه بطولته روبي، وهو من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

وكان أحمد حلمي قد ظهر ضيف شرف في حلقة من حلقات مسلسل “الاختيار 2″، الذي قام ببطولته كريم عبدالعزيز، وعرض في رمضان 2021.