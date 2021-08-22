كريم محمود عبدالعزيز: عشت حالة نفسية صعبة بسبب “موسى”.. وانتظروني في “البيت بيتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ينافس الفنان المصري، كريم محمود عبدالعزيز، في الموسم السينمائي الحالي، من خلال فيلم الخيال العلمي “موسى”. وتحدث عبدالعزيز، في تصريحات صحفية، عن فيلمه الجديد، وعن أعماله الفنية المقبلة، قائلًا: “فكرة فيلم موسى كانت موجودة مع المخرج بيتر ميمي منذ خمس سنوات، وكان يحلم بتنفيذها حتى جاء الوقت المناسب”.

وأضاف: “عندما عرض عليّ بيتر ميمي سيناريو الفيلم، تحمست له كثيراً، بل وكنت حريصاً على تنفيذه في أسرع وقت”.

وتابع: “العمل مع بيتر ميمي مختلف، لأنه شخص مجتهد بشكل كبير وممتع في التصوير، حيث يعطي الفنان الراحة النفسية حتى لا يشعر بأي توتر يؤثر على العمل”.

وواصل كريم: “تصوير الفيلم كان صعباً جداً، فأنا عشت حالة نفسية صعبة بسبب الدخول في تفاصيل الشخصية، وعندما أنهيت التصوير قلت أخيراً ربنا أنقذني من الحالة النفسية”.

وأكد: “لا يوجد أي تشابه بين فيلم موسى والأفلام الأجنبية، ولا أخشى هذه النوعية من الانتقادات لأن الناس حرة ونحن كممثلين نقدم هذه الأفلام من أجلهم، ولا أعلم إذا كانت سوف تنال إعجابهم أم لا”.

وأردف كريم محمود عبدالعزيز: “أتمنى فيلم موسى يكون بداية لإنتاج أفلام خيال علمي في مصر”.

واختتم حديثه: “أحضر لمسلسل جديد بعنوان البيت بيتي مع الفنان مصطفى خاطر من المقرر طرحه على منصة شاهد قريبًا، وكذلك لفيلم جديد مع المخرج بيتر ميمي بعنوان طريق السلامة”.