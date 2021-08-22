كارينا كابور تنشر صوراً واضحة لطفلها الثاني.. فهل يشبهها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبلت النجمة الهندية، كارينا كابور، وزوجها الممثل الشهير سيف علي خان، منذ أشهر قليلة مولودهما الثاني، ونشرت كابور لأول مرة صورة واضحة لطفلها الثاني جهانجير، واختصاره “جيه”، وذلك احتفالاً بإتمام شهره السادس.

وتقضي، الآن، كابور عطلة عائلية في جزر المالديف برفقة زوجها وطفليها الاثنين جهانجير، والأكبر تيمور البالغ من العمر 4 سنوات، ونشرت صورة عبر صفحتها على “إنستغرام”، التي يتابعها أكثر من 5 ملايين، تجمعها بأسرتها وهي تحمل طفلها جهانجير، ولأول مرة تظهر ملامح وجهه.

وأرفقت كابور الصورة بتعليق: “أتمنى الشجاعة والحب والسعادة لك طفلي، أسعد 6 أشهر في حياتي”، ووضعت الكثير من رموز القلب التعبيرية.

وحاز المنشور إعجاب متابعي الصفحة، وأمطروا المنشور بالتعليقات والإعجابات، وأبدوا سعادتهم لنشرها صورة طفلها الثاني لأول مرة لهم بشكل واضح.

الجدير ذكره أن الممثلة الشهيرة كارينا كابور أنجبت طفلها الثاني، وهي في الأربعينات من عمرها.

وعلى الجانب المهني، تظهر كابور في فيلم جديد بعنوان “Laal Singh Chaddha”، ويشاركها البطولة عامر خان.

وفي وقت سابق، واجهت كابور وزوجها خان انتقادات كبيرة، تهاجم اختياراتهما اسمي ابنيهما لأن اسم تيمور نسبة إلى الغازي التركي تيمور في القرن الـ14، والذي قضى على مدينة دلهي، واسم جهانجير هو اسم إمبراطور مغولي معروف ببطشه.

وانتقد الكثيرون الاسمين، وتساءلوا: لماذا تُطلق على طفليها اسمي شخصين اشتهرا بالعنف وقتل واستعباد آلاف الأشخاص؟

وعلقت كارينا على الأمر بأنها لا تلتفت لأي تعليقات سلبية، وتكتفي فقط بالتعليقات الإيجابية خاصةً فيما يتعلق بطفليها.