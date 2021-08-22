نجوى كرم ومعتصم النهار يشوقان الجمهور لمفاجأة فنية جديدة

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"الخليج 365" من بيروت: نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم فيديو قصير عبر حسابها على تويتر شوقت فيه متابعيها لعملها الفني الجديد مستعينة بالفنان معتصم النهار الذي سبق وظهر معها في أغنية "مغرومة 2" التي طرحتها قبل أسابيع.

تدور الكاميرا حول كرم في المقطع الترويجي القصير ويسمع صوت معتصم النهار وهو يقول: "نجوى فيني اسألك سؤال".

وتحول هذا السؤال الى وسم "نجوى فينا نسألك سؤال" تم تداوله بكثرة من قبل جمهور ها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وسط تكهنات عن ماهية العمل الجديد الذي سيجمعهما، خصوصًا وأن الاثنان التزما الصمت، ولم يردّ أحد منهما على سؤال المتابعين لمعرفة طبيعة العمل الذي سيجمعهما إن كان إعلانًا أو ظهور ثان لمعتصم مع نجوى بعد مشاركته لها في كليب أغنيتها "مغرومة 2".