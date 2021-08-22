المغربية نورة فتحي تتفوق على شاروخان ونانسي عجرم

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"الخليج 365": ‎بعد تحطيمها حاجز المليار مشاهدة على “يوتيوب” بأغنية “ديلبار”، تواصل الفنانة المغربية نورة فتحي كسر الأرقام القياسية، إذ تمكنت من تصدر قائمة الفنانين الأكثر متابعة على “إنستغرام” ببلوغها عتبة 31 مليون متابع، لتكون بذلك الفنانة العربية والافريقية الأكثر انتشارًا على الموقع المذكور.



يذكر أن الفنانة الاستعراضية سطع نجمها عالياً في سماء بوليوود، محققة نجاحاً مكنها من أزاحة أشهر الفنانين العرب عن عرش “إنستغرام” وعلى رأسهم الموسيقي العالمي ديدجي خالد واللبنانية نانسي عجرم، التي ظلت لمدة طويلة تسيطر على المركز الأول عربياً، ليس هذا فحسب بل نجحت فتحي في التفوق حتى على شاروخان، الذي يعد رقماً صعباً وظاهرة فنية فريدة في الهند.