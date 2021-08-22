شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يكشف عن صور جديدة من عقد قرانه على علياء بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النجم أحمد سعد، جمهوره ومتابعيه بصور جديدة من عقد قرانه، أمس، علي مصممة الأزياء علياء بسيوني، وذلك عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، بعد احتفالهما في أحد الفنادق وسط جو عائلي، وسيطرت حالة من السعادة على العروسين، ومن المقرر الإعلان عن موعد حفل الزفاف خلال الشهر المقبل.

وفى أول تعليق له بعد حفل الزفاف، قال أحمد سعد - بتصريحات إعلامية، فى وقت سابق - "شكرا لكل الناس اللي باركتلي وفرحتلي، إحساس جميل أشعر به لأول مرة"، متابعا :"إحساس إن الناس معاك وحابه فرحتك وفرحنالك، ربنا يبارك في زوجتي ويرزقنا الذرية الصالحة".

وجمعت قصة حب بين النجم أحمد سعد وعلياء بسيونى في شهر يوليو العام الماضى، حيث ظهر معها في عيد ميلادها الذى أحياه المطرب الشعبى عمر كمال، والتقط أحمد سعد صورًا مع علياء بهذه المناسبة السعيدة، والتى أثارت تساؤلات حول إمكانية دخول الفنان علاقة عاطفية جديدة، أو أن تكون تمت خطوبته على عارضة الأزياء علياء بسيونى.

وكان الثنائي قد طاردتهما الشائعات الأشهر الماضية حول انفصالهما، وهو ما نفاه أحمد سعد من خلال العديد من تصريحاته ولقاءاته التليفزيونية التي ظهر فيها الفترة الماضية.

وانتهى الفنان أحمد سعد من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه"، الأغنية من ألحانه أيضا، والفيلم يضم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى، محمود حافظ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبد العزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف، منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج محمد أمين.