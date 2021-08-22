شكرا لقرائتكم خبر عن روبى تشارك فى حفل محمد منير يوم 26 أغسطس بالساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة روبي في حفل الكينج محمد منير، ضمن حفلات موسم الصيف، المقرر أن تقام يوم الخميس المقبل 26 أغسطس الجارى، على المسرح الروماني فى مارينا بالساحل الشمالى.

وقال الكينج محمد منير، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنه بصدد إجراء بروفات موسيقية هذه الأيام مع فرقته الموسيقية استعدادًا لهذا الحفل الكبير وأشار إلى أنه سيقدم في هذا الحفل أغانى ألبومه الجديد كما أنه يجهز لمفاجآت جديدة لجمهوره في هذا الحفل.

يذكر أن الكينج محمد منير قد أعرب عن سعادته بنجاح أغنيته الأخيرة "الباقي من الصحاب" وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن النجاح يولد لديه طاقة إيجابية تجعله يريد أن يملأ الدنيا أغاني وحفلات، ولذلك فإنه بصدد تقديم أغانٍ جديدة تناسب الصيف.

يذكر أن أغنية "الباقى من الصحاب" من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبد المنعم، وهي خامس أغاني ألبومه "باب الجمال"، وتتحدث عن الصداقة والذكريات القديمة وقال الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365" إن أغنية "اللى باقى من أصحابى" تعتبر من أهم الأغانى التي كتبها في مشواره الغنائى، خاصة أن فكرتها تدور حول الصحاب وما يدور بينهم