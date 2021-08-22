محمد رمضان يعلن تغيير مكان عزاء حماته لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد رمضان عن تغيير موعد عزاء والدة زوجته نسرين، التي رحلت أمس.

وكتب "رمضان" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "نظرًا لعدم التكدس وحرصًا على سلامة الحضور، تم نقل العزاء إلى مسجد الشرطة بمنطقة 6 أكتوبر".

وتوفيت، أمس السبت، والدة نسرين أبوالنجا، زوجة الفنان محمد رمضان.

وأعلن حساب منسوب لزوجة محمد رمضان، عبر موقع "إنستجرام"، خبر الوفاة، وطالب بالدعاء لها.

كما نقل الحساب عن أقارب للراحلة، إعلان خبر الوفاة.

يذكر أن محمد رمضان كان قد تزوج من نسرين أبوالنجا عام 2012، وأنجب منها طفلًا وطفلة هما "علي وكنز".

وأحيا الفنان محمد رمضان، ليلة أمس الجمعة، حفلًا غنائيًا في جولف بورتو مارينا في الساحل الشمالي.