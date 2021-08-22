بالصور| نجوم الفن في حفل زفاف ابنة رجل الأعمال أشرف شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على حضور حفل زفاف "فرح" ابنة رجل الأعمال أشرف شيحة، على عبدالله خالد.

ومن بين حضور الحفل: رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الفنان عمرو دياب، المطرب اللبناني راغب علامة، الفنانة التونسية لطيفة، الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة ماجدة زكي، الفنانة التونسية درة وزوجها رجل الأعمال هاني سعد، الفنان هشام ماجد، وآخرون.

وأحيا الحفل الذي أقيم بمراسي بالساحل الشمالي، عدد من النجوم من بينهم النجمة اليونانية إيريني بابا، التي قدمت فقرة بالحفل بمشاركة الهضبة عمرو دياب.

أشرف شيحة هو رجل أعمال مصري وخبير سياحي، يمتلك عددا من الشركات السياحية داخل مصر وخارجها.