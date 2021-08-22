"كان مثالا لطيبة القلب والخلق الحميد".. عبدالعزيز مخيون ينعى ماهر لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى الفنان الكبير عبدالعزيز مخيون، صديقه الفنان ماهر لبيب، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأحد، عن عمر يناهز 72 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب "مخيون" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "رحل عنا الزميل العزيز ماهر لبيب، زميل دفعة ٦٧ في معهد الفنون المسرحية، ونحن في السنة الأولى أخرج لنا مسرحية اللحظة الحرجة نور الشريف وأنا".

وتابع: "ثم أخرج مسرحية كل حي وقد مثلتها في كاتدرائية العباسية، قضينا معا سنوات الدراسة وكانت أياما جميلة، كان ماهر مثالا للخلق الحميد وطيبة القلب، قدس الله روحه، له السلام والمحبة، ولأهله وأصدقائه الصبر والسلوان".

الفنان ماهر لبيب بدأ مشواره الفني في منتصف السبعينيات، وقدم عددا من الأدوار الثانوية بالسينما والتليفزيون، من بينها: "كراكون في الشارع"، "وجه القمر"، "يوميات ونيس"، "أدهم وزينات والثلاث بنات"، "الشيطانة"، "الجذور"، وغيرها من الأعمال.