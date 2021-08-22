كمال الشناوي.. درس الموسيقى وعمل مدرسًا للرسم وزوجته الثالثة خالة فنانة شهيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان كمال الشناوي العاشرة، إذ رحل عن عالمنا في 2011.

ولد الشناوي، في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يوم 26 ديسمبر عام 1921، وكان عضوًا في فرقة تمثيل المنصورة الابتدائية، عاش في بداية حياته بحي السيدة زينب بالقاهرة، وتخرج في كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، كما التحق بمعهد الموسيقى العربية، وعمل مدرسًا للتربية الفنية لمدة عامين.

قدم"الشناوي" في السينما أكثر مرة دور "الدنجوان"، وصاحبه اللقب في حياته الشخصية، إذ تعددت علاقاته العاطفية، وتزوج عدة مرات، وكانت زوجته الأولى هي عفاف شاكر، شقيقة الفنانة شادية، ولكن زواجهما لم يستمر كثيرًا، وانفصلا بعد مرور شهر واحد فقط.

أما الزوجة الثانية فهي الراقصة هاجر حمدي، التي اتفق معها على الزواج مقابل اعتزالها مهنة الرقص، ووافقت على ذلك، واستمر زواجهما عدة سنوات، وأنجب منها ابنه "محمد"، ولكنهما انفصلا فيما بعد في هدوء، ورغم ذلك كان يحبها كثيرًا.

وتزوج أيضًا من زيزى الدجوي، خالة الفنانة ماجدة الخطيب، وأنجب منها ابنه "علاء" الذي توفي قبله، كما تزوج سرًا من الفنانة ناهد شريف، ولم يستمر زواجهما كثيرًا وانفصلا.

ومن أبرز المسلسلات التي قدمها الشناوي "زينب والعرش، هند والدكتور نعمان، عيون الحب، لدواعى أمنية"، بينما أشهر أفلامه: "الإرهاب والكباب، الشطار، الخطوات الدامية، شوادر، ملف سامية شعراوي، إنهيار". وغيرها.

وفي يوم الاثنين الموافق 22 أغسطس لعام 2011، توفي الفنان كمال الشناوي عن عمر يناهز 89 عامًا، بعد صراع مع المرض.