فن ومشاهير

نجله اشتهر في طفولته وزوجته فنانة راحلة.. معلومات عن الفنان ماهر لبيب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان الكبير ماهر لبيب، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 72 عاما.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

- بدأ مسيرته الفنية في منتصف السبعينيات، من خلال عدد من الأدوار الصغيرة بالتليفزيون.

- عمل مخرجا مسرحيا، كما شارك في بطولة عدد من الأعمال المسرحية التي وصل عددها لـ 67 مسرحية.

- من أشهر أعماله في التليفزيون "يوميات ونيس"، "أحلام الفتى الطائر"، "نحن لا نزرع الشوك"، "وجه القمر"، وغيرها.

- شارك في عدد من الأعمال السينمائية، منها: "كراكون في الشارع"، "دقة زار"، "الشيطانة"، "لعدم كفاية الأدلة".

- زوجته هي الفنانة الراحلة عواطف تكلا، التي توفيت عام 2013.

- نجله هو الفنان رأفت ماهر لبيب، الذي اشتهر في طفولته بتقديم عدد من الأعمال منها نجل عادل إمام في "كراكون في الشارع"، ونجل فؤاد المهندس فيلم "البيه البواب".

- كان آخر أعماله فيلم "نسر البرية" الذي عرض عام 2014.

- شارك في عدد كبير من الأعمال التي أنتجتها الكنيسة، وكان له أثرا كبيرا في الدراما القبطية.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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