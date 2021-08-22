نجله اشتهر في طفولته وزوجته فنانة راحلة.. معلومات عن الفنان ماهر لبيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحل عن عالمنا اليوم، الفنان الكبير ماهر لبيب، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 72 عاما.

الخليج 365 يعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنان الراحل:

- بدأ مسيرته الفنية في منتصف السبعينيات، من خلال عدد من الأدوار الصغيرة بالتليفزيون.

- عمل مخرجا مسرحيا، كما شارك في بطولة عدد من الأعمال المسرحية التي وصل عددها لـ 67 مسرحية.

- من أشهر أعماله في التليفزيون "يوميات ونيس"، "أحلام الفتى الطائر"، "نحن لا نزرع الشوك"، "وجه القمر"، وغيرها.

- شارك في عدد من الأعمال السينمائية، منها: "كراكون في الشارع"، "دقة زار"، "الشيطانة"، "لعدم كفاية الأدلة".

- زوجته هي الفنانة الراحلة عواطف تكلا، التي توفيت عام 2013.

- نجله هو الفنان رأفت ماهر لبيب، الذي اشتهر في طفولته بتقديم عدد من الأعمال منها نجل عادل إمام في "كراكون في الشارع"، ونجل فؤاد المهندس فيلم "البيه البواب".

- كان آخر أعماله فيلم "نسر البرية" الذي عرض عام 2014.

- شارك في عدد كبير من الأعمال التي أنتجتها الكنيسة، وكان له أثرا كبيرا في الدراما القبطية.