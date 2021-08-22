"شارع حيفا" و"كيليكيس" و"بين بحرين" في مهرجان الفجر ببازل السويسرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشهد مهرجان الفجرالمُقام في الفترة من 23 – 30 أغسطس، بمدينة بازل السويسرية عرض ثلاثة أفلام عربية روائية طويلة، وهي فيلم "شارع حيفا" للمخرج مهند حيال، وفيلم "كيليكيس.. دوار البوم" للمخرج عز العرب العلوي، وفيلم "لين بحرين" للمخرج أنس طلبة.

ومن المقرر أن يُعرض فيلم "كيليكيس.. دوار البوم" يوم الثلاثاء 24 أغسطس الساعة 8:45 مساءً، وسيُعرض فيلم بين بحرين يوم الخميس 26 أغسطس الساعة 9 مساءً، بينما سيحصل شارع حيفا على عرضه يوم الأحد 29 أغسطس الساعة 5:30 مساءً.

شارع حيفا

أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعى سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد إطلاق النار. وعندما تلجأ ابنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملاً في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

ويضم الفيلم في جعبته 9 جوائز دولية، منها: جائزة غصن الزيتون الذهبي في مهرجان القدس السينمائي، أفضل فيلم من مهرجان بوسان السينمائي الدولي، وجائزة لازار فيلم وجائزة شركة هكة للتوزيع السينمائي من ورشة تكميل التابعة لـأيام قرطاج السينمائية، جائزة المختبر من جوائز أكاديمية سيا والمحيط الهادي، جائزة السوق من مهرجان ترابيكا الدولي، وجائزة فرونت رو من مهرجان دبي السينمائي الدولي، كما فاز بمنحة التطوير وما بعد الإنتاج من مؤسسة الدوحة السينمائية، وشهد عرضه الأول في العالم العربي بأيام قرطاج السينمائية ونال خلاله إشادة جماهيرية وكذلك نقدية.

شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة علي ثامر، أسعد عبدالمجيد، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions (المنتج علي رحيم)، وتتولى شركة Wide Management التوزيع عالمياً، بينما تقوم MAD Solutions بمهام التوزيع والترويج في العالم العربي.

كيليكيس.. دوار البوم

تدور أحداث الفيلم في دوار البوم تلك القرية الواقعة بين جبال الأطلس الكبير وهو تجمع سكني لعائلات وحراس معتقل سري ظل وجوده خارج التاريخ لمدة طويلة حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، إلا أنه في حقيقة الأمر ما هو إلا سجن كبير يحتجز الجميع حراساً ومعتقلين.

كان كيليكيس.. دوار البوم قد انطلق بدور العرض المغربية منذ ٤ سبتمبر، وعُرض مؤخراً في مهرجان فيرونا السينمائي الدولي بإيطاليا ومهرجان منارات للفيلم المتوسطي بتونس، كما حصل على جائزة القدس الكبرى لأفضل إنجاز فني، ونال تنويه خاص لأفضل ديكور، وذلك في الدورة الـ 34 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، شهد الفيلم عرضه العالمي الأول من خلال مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي حيث حصل على جائزة الإخراج، كما شارك في عدد من المهرجانات منها النسخة العاشرة من مهرجان النمسا الدولي للأفلام المستقلة، ونافس في المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي لسينما البحر الأبيض المتوسط سنيني ألما بفرنسا حيث تمكن من الحصول على جائزة ثاني أفضل فيلم سينمائي، وشارك أيضاً في مهرجان الدولي بإيطاليا .

الفيلم من تأليف وإخراج عز العرب العلوي، ويؤدي دور البطولة فيه كل من محمد الرزين، أمين الناجي، حسن باديدا، كمال الكاظيمي وأسماء سريوي، والفيلم من توزيع شركة MAD Solutions.

بين بحرين

أحداث الفيلم تبدأ أثناء زيارة قصيرة تقوم بها زهرة لبلدتها في إحدى ضواحي القاهرة، تتعرض فيها ابنتها لحادث مأساوي، تسعى زهرة بعده لاستعادة حق ابنتها كما تصر على إكمال تعليمها وتنوير المجتمع من حولها، ويُسلط الفيلم الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، خاصة في المناطق الريفية.

بين بحرين حصد 22 جائزة دولية، كان أخرها تنويه خاص من لجنة التحكيم بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة، و٦ جوائز من المهرجان القومي للسينما المصرية، كما فاز بجائزة أفضل أفيش من مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، كما حصل على جائزتيّ أفضل إخراج لأنس طلبة، وجائزة أفضل سيناريو من مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، وأفضل فيلم روائي، وجائزة الإنجاز الفني في السيناريو من مهرجان بروكلين السينمائي، وجائزتي نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، وأفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية وذلك في عرضه الأول بمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة.

الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبدالرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي. هو نتاج تعاون مشترك بين المجلس القومي للمرأة، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، شركة أكسير وشركاء التنمية وذلك إيماناً منهم بدور السينما الهام في تغيير الثقافة السلبية تجاه المرأة في المجتمعات المختلفة.