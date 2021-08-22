مع استعدادها للمشاركة في حفل منير.. لماذا تصدرت روبي قوائم حفلات الساحل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

في ثالث ظهور لها تشارك الفنانة روبي مع الفنان محمد منير في الحفل المقام مساء الخميس 26 أغسطس، على المسرح الروماني في جولف بورتو مارينا.

وعن السبب في كون الفنانة روبي، المطربة المصرية الوحيدة التي تشترك في أكثر من حفل في الساحل، علق منظم الحفلات مصطفى أبو دشيش في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، وقال: "روبي تعيش حالة نشاط فني، وتبذل مجهودا كبيرا للتواجد، ولهذا نجحت في الوصول للمشاركة في حفلات جماهيرية، بعد نجاح أول حفل لها في مكان حضوره كان محدودا نسبيا، ومع ذلك يبقى السؤال الذي يطرح نفسه على باقي المطربات".

منظم الحفلات نبيل السويسي من جهته، أجاب وقال: "روبي هي الفنانة التريند حاليا، ولهذا زاد الطلب على تواجدها في الحفلات، ولديها أكثر من حفل ضخم خلال الفترة المقبلة".

وتابع "جزء من غياب باقي المطربات عن حفلات الساحل، هو تخوف من المغامرة وكسل من المتعهدين، إلى جانب أيضا مسئولية إدارات أعمال المطربات".

روبي كانت قد شاركت مع المطرب محمود العسيلي في الحفل الذي أقيم مساء الجمعة 6 أغسطس في العلمين الجديدة.

وقدمت روبي يوم 16 يوليو حفلها الأول، في CLUB TWENTY ONE بالساحل الشمالي، والذي أثار الجدل عقب نشرها عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة لشروط حضوره، وكانت كالتالي: "الحد الأدنى لدخول الحفل 25 عاما.. للثنائيات فقط (كابلز).. لا يسمح بارتداء الهوت شورت أو الملابس الرياضية".

كما جاء في شروط حضور الحفل: "يسمح بارتداء التربون.. لا يسمح باستخدام العنف.. يجب الالتزام بارتداء ملابس بيضاء".