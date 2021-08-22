فيديو.. حالة نادرة لرضيع يغطي الشعر جسمه

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

نشرت أم أمريكية مقطع فيديو، يرصد حالة طفلها الرضيع المصاب بمرض نادر يصيب طفلا واحدا من بين كل 50 ألف طفل.

وكشفت إحدى الأمهات من تكساس، عبر صفحتها الرسمية “تيك توك”، عن حالة رضيعها النادرة بعد تلقيه لعلاج مرض فرط الأنسولين الخلقي.

ووفقا لما نقلته صحيفة “ذي صان” البريطانية، فقد شاركت الأم متابعيها مقطع فيديو يظهر نمو الشعر على جسم رضيعها، ماتيو هيرنانديز (4 أشهر)، في ساقيه وذراعيه وظهره، موضحة أن “هذه الحالة نادرة، فابنها ولد بمرض خلقي، هو مرض فرط الأنسولين، والذي يصيب طفلا واحدا من بين كل 50 ألف طفل، ما استدعى علاجه بدواء “ديازوكسيد” الذي وصفه لها الأطباء”.

وأرفقت المقطع بتعليق: “عندما يصبح طفلك مشعرا بسبب الاضطرار إلى تناول الدواء”.

وقالت: “لم يكن لديه شعر مثل هذا عندما ولد، جاء ذلك بعد أن بدأ العلاج”.

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كما ردّت الأم على بعض المتابعين الذين اقترحوا عليها أن تحاول إزالة شعره.

وقالت: “لا تزيلي الشعر بالشمع لطفل رضيع”.

وأضافت أنها لا تهتم بما يقوله الآخرون عن ابنها، وشاركت مقطع فيديو لها وهي ترقص بسعادة معه بين ذراعيها.