زياد برجي يحتفل بعيد ميلاد زوجته: “الله يخليلي ياكي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ ساعتين

إحتفل الفنان زياد برجي بعيد ميلاد زوجته سناء فرح، فشارك صورة جمعته بها وبطفليه نور ويوسف أثناء الاحتفال بالمناسبة.

وعبّر برجي عن فرحته بزوجته، فتوجّه إليها قائلاً: “حبيبتي بحبّك كتير عقبال المية سنة والله يخليلي ياكي ويخلينا نور ويوسف هالعيلة الحلوة كتير”.

في المقابل، استذكر برجي إنفجار مرفأ بيروت، بالذكرى السنوية الأولى للفاجعة، وذلك بمنشور كتبه في حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، معتبراً أنه يوم لا يمكن نسيانه أبداً، لما حمله من آلام ووجع ووفيات وأضرار مادية ومعنوية وجسدية، وقال: “تفجير 4 آب تاريخ وجّعنا كلّنا…تاريخ عم نعيشو كل يوم من ٤ آب”.

وتابع زياد: “من سنة لليوم الوجع ما خفّ ولا الجرح خَتَم، الله يرحم الغوالي اللي راحوا، والله يصبّر اهلهم”.