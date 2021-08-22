15 دولار تقود أسرة أمريكية للفوز بـ2 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

لعب الحظ دورا كبيرا في فوز أسرة أمريكية بمبلغ 2 مليون دولار، بعد توقفهم في محطة على الطريق أثناء سيرهم من أجل دخول دورة المياه.

وكانت الأسرة، من ولاية نيو جيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية، تقود سيارتها من ولاية كارولاينا الشمالية، عندما قرروا التوقف في المحطة التي على الطريق والتي تتواجد في ولاية ماريلاند لدخول الحمام، بحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وأثناء تواجد الأسرة في المحطة، اشترت العائلة وجبات خفيفة، بالإضافة إلى شرائهم وبصورة عشوائية بطاقات يانصيب قبل استئناف رحلتهم بالسيارة.

بعدها اكتشفت الأسرة أنهم فازوا قبل شهر بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد أن تطابقت الأرقام التي على بطاقة اليانصيب واشتروها بـ15 دولار فقط مع الأرقام التي تم الإعلان عنها في الإذاعة، باستثناء رقم واحد، وهو ما حرمهم من الفوز بالجائزة الكبرى وهي 290 مليون دولار.

وصدم أفراد الأسرة الأمريكية المكونة من زوجين و3 أبناء بفوزهم غير المتوقع بالمليوني دولار، وهم يخططون أن يسددوا ديونهم المستحقة من خلال قيمتها، وتوفير باقي المال.