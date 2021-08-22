نادين نسيب نجيم: “انتو دقّات قلبي”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 22 أغسطس 2021 04:16 مساءً - منذ 3 ساعات

كشفت الممثلة نادين نسيب نجيم عبر خاصيّة القصص القصيرة على إنستغرام عن وشمها الجديد على يدها وهو عبارة عن إسم طفليها هيفين وجيوفاني، وعلّقت على الصورة بالقول “انتو دقّات قلبي”.

أمّا المفاجأة فكانت بظهور الوشم عينه على يد كلّ من هيفين وجيوفاني، فرجّح متابعون أن يكون الوشم مؤقتاً ويزول بعد أيام، وأرفقت نادين نجيم الصورة بعبارة “الحب الحقيقي يلي ما بيخلص بيجمعنا”.

في سياق منفصل، تصدرت الفنانة نادين نسيب نجيم، تريند “تويتر” عقب عرض أولى حلقات مسلسل “صالون زهرة” التي بدأت أمس الخميس، على منصة “شاهد VIP”.

وكتبت نادين، عبر حسابها على إنستجرام، ردًا على النجاح الذي حققته من أول حلقة بالعمل، قائلة: “شكراً كتير على الأصداء الحلوة، وشكراً إنكم استمتعتوا بالقصة ومبسوطة إنه رسمت ضحكة على وجوهكم بعيداً عن المشاكل اللي عم نعيشها كل يوم نغير جو وننسى شوية همومنا”.