في لفتة إنسانية .. سعد الصغير يتبنى طفلين وينقذهما من التشرد

كتب امير فتحي في الأحد 22 أغسطس 2021 03:57 مساءً - أعلن الفنان ” سعد الصغير ” في الأيام الماضية عن تبنيه لطفيلن شقيقين مشردين كان قد التقا بهما في أحد الشوارع بمحافظة الاسكندرية خلال قضاء أجازته الصيفية .

وتعود تفاصيل الواقعة التي وثقها سعد الصغير في بث مباشر خرج به عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك إلى عثوره على طفلين نائمين في الشارع يدعا ” يحيى ومحمد ” أثناء سيره على شاطئ الشاطبي بكورنيش الإسكندرية دون أن يكشف عن شكلهما .

وبسؤال سعد لهما عن سبب نومها وتواجدههما في الشارع أخبراه بأن والدهما ووالدتهما منفصلين وكلا منهما تزوج من شخص آخر .. ولم يستطيعا العيش مع أيا منهما حيث أن زوج الأم قاس في التعامل معهما وكان يرغب في أن يعملا بالعملات المزورة وكذلك زوجة الأب التي تسئ في معاملتها لهما .

وبكى الطفلان أثناء روايتهما لما تعرضا له وحالة التفكك الأسري التي يعيشانها .. وأشاروا إلى أن والدهم لا يسأل عنهما بالمرة ورفض استقبالهما عندما تركوا منزل والدتهما ووصفه أحدهما ب ” الجاحد ” .

ومن جانبه أكد سعد الصغير على أنه سوف يصطحب الأطفال معه إلى القاهرة ويقوم بتأجير غرفة لهما للإقامة فيها بدلا من الإقامة فى الشارع والبحث عن عمل ملائم لهما .

كما وجه سعد رسالة قوية إلى والدي الطفلين فقال للأم : ” أم يحيى ابنك نايم فى الشارع مش هقولك أكتر من كده ” .. أما رسالته إلى الأب جاء فيها : ” مش أنا اللى هحنن قلبك على أولادك .. أولادك نايمين فى الشارع ” .

وتابع : ” ليه قلبك قاسى على أولادك كده .. إبنك بيعيط أنت جاحد لية كده .. إبنك فى الشارع من سنة ونص .. ولادك عندى لما قلبك يحن وهم زى أولادى ” .